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Kanyonda düzenleme

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan Kanyonda düzenleme çalışması yapılıyor.

01 Ekim 2021 Cuma 00:56
Kanyonda düzenleme

Kaymakam İrem Baha Yağan’ın talimatları ile Kazankaya sosyal tesisinde, temizlik ve onarım çalışmalarına başlanıldı.  Kaymakam Yağan, tesise yapmış olduğu ziyarete çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yağan, ‘’İlçemiz Kazankaya köyünde bulunan sosyal tesisin bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonunda daha temiz bir tesisi halkımıza kazandırmış olacağız. Bundan sonra buraları korumak ve kollamak halkımıza düşüyor.  Yapılan bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

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