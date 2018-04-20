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Kanyon gölgesinde şenlik

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya Köyünde bulunan kanyon gölgesinde düzenlenen şenlikler ilgi gördü.

Kanyon gölgesinde şenlik

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya Köyünde bulunan kanyon gölgesinde düzenlenen şenlikler ilgi gördü.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Kanyon gölgesinde şenlik

Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kazankaya Baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen "21 Mart Nevruz Bayramı" Nevruz günü, Türk dünyasında çeşitli şenlikler düzenlenmekte, bayram havasında kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda Müdürlüğümüze bağlı Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol sahasında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yavuz Akyol, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Hakan Mucuk, Okul müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 

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