Hemşire Ümran Zorlu ve Ebe Tahire Özdemir tarafından verilen eğitimde, rahim ve meme kanseri anlatıldı, sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Eğitimlere katılan Kaymakam Çakır, sağlık eğitimlerini önemsediklerini belirtti. Çakır, ‘’İlçede, köylerde özellikle 35 yaş üzeri kadınlarımıza kanser eğitimi vermeyi planladık, erken teşhisin kanserde önemini vurgulamak istedik” dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, ‘’Çekerek Kaymakamımız Sayın Evren Çakır’ın öncülüğünde sağlık çalışanlarımız Çekerek ilçemizde köylere giderek kadınlara kanser ve kanserde erken teşhisin önemini anlatmışlar, sağlıklı beslenme konusunda eğitim vermişlerdir. Günümüzde kanser korkulu bir rüya olmaktan çıkmaya başlamıştır. Erken teşhis ile tedavisi mümkün hale gelmiştir. Yozgat’ta vatandaşlarımız Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabilirler’’ diye konuştu.

