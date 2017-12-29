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Kanallar tamam

ŞEFAATLİ İlçesinin Kuzayca bölgesinde yapımı tamamlanan gölet derivasyon iletim kanalı ikmal inşaatı tamamlanarak, işin kesin kabulü DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Kanallar tamam

ŞEFAATLİ İlçesinin Kuzayca bölgesinde yapımı tamamlanan gölet derivasyon iletim kanalı ikmal inşaatı tamamlanarak, işin kesin kabulü DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Kanallar tamam

Şefaatli ilçesinde 2000 yılında hizmete açılan, 7 bin 68 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip, homojen toprak dolgu tipindeki Kuzayca Göleti’ne su aktaran derivasyon iletim hattının yıpranarak, işlevselliğini kaybettiği hatırlatıldı. 18.5 kilometrelik klasik beton kanallı kısmı, 13 bin 25 kilometre spiral sarımlı korige boru ile yenilendiği, iletim hattı üzerindeki sanat yapılarının imalatlarının da tamamlandığı kaydedildi. 

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