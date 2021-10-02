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Kanalizasyon çalışmaları

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde belediye tarafından başlatılan kanalizasyon yenileme çalışmaları devam ediyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:31
Kanalizasyon çalışmaları

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, göreve geldiğin günden itibaren beldenin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Ünal, başlatılan altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının devam ettiğini, bununla birlikte arıtma tesisi yapımı konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini aktardı. Ünal, ‘’Yapılacak olan arıtma tesisimize kadar daha önce hiç yapılmamış bacalı ve logar sistemli hat döşemelerimiz devam ediyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp, üstyapı çalışmalarını başlatacağız’’ dedi.

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