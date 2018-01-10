Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947

Kanal ıslahı ihalesi tamam  

ÇEKEREK ilçe merkezindeki taşkın koruma kanalı ıslah çalışmalarıyla ilgili ihale süreci tamamlandı.

Kanal ıslahı ihalesi tamam  

ÇEKEREK ilçe merkezindeki taşkın koruma kanalı ıslah çalışmalarıyla ilgili ihale süreci tamamlandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
14 Okunma
Kanal ıslahı ihalesi tamam  

DSİ 12’inci Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen ihale ile ilgili sözleşme imzalandı.
Çekerek ilçe Merkezini taşkınlardan koruyacak olan ‘Çekerek ilçe merkezi yerleşim alanlarının Çatakkaya ve Domuboğazı dereleri taşkın koruma kanalı inşaatı yapım işi’ ile ilgili çalışmalara yüklenici firma yer teslimi sonrasında başlayacak
Sözleşmeye, Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkilileri imza attı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dere ıslahı tamam
Dere ıslahı tamam
MERKEZ ÜSSÜ
MERKEZ ÜSSÜ
Dağıttı, birlikte okudu
Dağıttı, birlikte okudu
Doğankent’e modern görüntü
Doğankent’e modern görüntü
Besi tesisi tamam
Besi tesisi tamam
Kaymakamla söyleşi
Kaymakamla söyleşi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim