Kanal ıslahı ihalesi tamam  

DSİ 12’inci Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen ihale ile ilgili sözleşme imzalandı.

Çekerek ilçe Merkezini taşkınlardan koruyacak olan ‘Çekerek ilçe merkezi yerleşim alanlarının Çatakkaya ve Domuboğazı dereleri taşkın koruma kanalı inşaatı yapım işi’ ile ilgili çalışmalara yüklenici firma yer teslimi sonrasında başlayacak

Sözleşmeye, Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkilileri imza attı.