Kanal görüntüsü değişti

Devlet Su İşleri, yapımı tamamlanan Şefaatli ilçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri Taşkın Koruma Kanalı yapım çalışmalarını tamamladı. Projenin kesin kabul işlemleri gerçekleştirildi. Taşkın Koruma Kanalı yapımına geçen yıl Mart ayı sonunda başlanıldı. Şefaatli İlçesinin içerisinden geçen dere ve taşkın kanallarının ıslahı ile birlikte, taşkın zararlarından ilçe merkezi korunurken, ortaya güzel görüntüler de çıktı.
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