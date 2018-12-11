Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91868
ALTIN
216.158
DOLAR
5.3810
STERLİN
6.7893
EURO
6.1255

Kanal görüntüsü değişti

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçmekte olan, özellikle yaz aylarında etrafa yaydığı pis koku ile insanların sağlığını tehdit eden taşkın koruma kanalları ıslah edilerek, modern bir görüntüye kavuşturuldu.

Kanal görüntüsü değişti

ŞEFAATLİ ilçe merkezinden geçmekte olan, özellikle yaz aylarında etrafa yaydığı pis koku ile insanların sağlığını tehdit eden taşkın koruma kanalları ıslah edilerek, modern bir görüntüye kavuşturuldu.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
104 Okunma
Kanal görüntüsü değişti

Devlet Su İşleri, yapımı tamamlanan Şefaatli ilçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri Taşkın Koruma Kanalı yapım çalışmalarını tamamladı. Projenin kesin kabul işlemleri gerçekleştirildi. Taşkın Koruma Kanalı yapımına geçen yıl Mart ayı sonunda başlanıldı. Şefaatli İlçesinin içerisinden geçen dere ve taşkın kanallarının ıslahı ile birlikte, taşkın zararlarından ilçe merkezi korunurken, ortaya güzel görüntüler de çıktı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAPLICADA SONA YAKLAŞILDI
KAPLICADA SONA YAKLAŞILDI
Sokak Hayvanlarına sahip çıktılar
Sokak Hayvanlarına sahip çıktılar
Yerköy ekonomisine katkı sağlıyor
Yerköy ekonomisine katkı sağlıyor
Başarılı öğrencilere ödül
Başarılı öğrencilere ödül
Şebeke suyuna takviye
Şebeke suyuna takviye
Müdürler Toplandı
Müdürler Toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim