Kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kaza, Ankara-Sivas karayolu Dişli köyü Yüksek Hızlı Tren (YHT) köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a ev eşyası götüren Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken Fatma Yüksel (53) yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İleri Gazetesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
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