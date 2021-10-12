Kampanya devam ediyor

Yozgat’ın Saraykent ilçe merkezinde oluşturulan aşı çadırına ilginin yoğun olduğu, özellikle gençlerin çadıra gelerek aşılarını yaptırdıkları kaydedildi. Aşı çadırını ziyaret eden Kaymakam Ali Açıkgöz, sağlık çalışanlarına teşekkür etti, aşı olmak için bekleyen vatandaşlarla, gençlerle sohbet yaptı. Açıkgöz, ‘’Bir ekibimiz, aşı zamanı gelenleri kapı kapı dolaşıyor. Bir ekibimiz ise Aşı Noktasında hizmet veriyor. Yine aile sağlığı merkezindeki hekimlerimiz olsun, devlet hastanesi olsun, tüm sağlıkçılarımız var gücüyle çalışıyor. Emeklerinin karşılığı olarak aşı oranımız, son üç haftada büyük bir hızla yükseldi’’ dedi. Kaymakam Açıkgöz, hem aşı olan vatandaşlara hem de sağlık personeline teşekkür ederek, ‘’Vatandaşlarımızın da duyarlılık seviyesi her geçen gün artıyor. Aşı noktasına geldiğimizde bizi kırmayarak aşısını olan genç kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.