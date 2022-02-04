KAMP SONA ERDİ

Gençlerin ara tatillerini değerlendirmek amacıyla kamp düzenlendiğini n altını çizen İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir,” İlçe Müftülüğümüz tarafından geleceğin teminatı olan gençlerimizin tatil dönemlerini değerlendirmek; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" sona erdi. Müftülüğümüze bağlı Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda 12-14 yaş grubu 40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kampta, Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen kamp programı uygulandı. Yaklaşık dört gün süren kamp süresince milli ve manevi değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, sohbetler, çeşitli oyunlar, spor müsabakaları gibi faaliyetler gerçekleştirildi” dedi.

Kapımın son günde öğrencilere veda programı düzenlendi. Düzenlenen veda programında kampa katılan gençlere çeşitli hediyeler verilirken, kamp süresince gençlere rehberlik eden din gönüllülerine İlçe Müftülüğü tarafından plaket takdim edildi.