Kameralar Denetlendi

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu Şube Müdürümüz Haluk Timur başkanlığındaki ekip, okullarda denetim yaptı. Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetleme komisyonunda görevli personelin hazır bulunduğu denetlemelerde, okul ve kurumların kameralarının denetimleri yapıldı. Denetimde tespit edilen bazı eksikliklerin ivedilikle tamamlanması tüm okul ve kurumlarımızın idarecilerine bildirildi.