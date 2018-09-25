Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99292
ALTIN
237.941
DOLAR
6.1768
STERLİN
8.1226
EURO
7.2717

Kameralar Denetlendi

SARIKAYA ilçesindeki eğitim kurumlarında bulunan kameraların denetimleri yapıldı.

Kameralar Denetlendi

SARIKAYA ilçesindeki eğitim kurumlarında bulunan kameraların denetimleri yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 08:05
90 Okunma
Kameralar Denetlendi

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu Şube Müdürümüz Haluk Timur başkanlığındaki ekip, okullarda denetim yaptı. Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetleme komisyonunda görevli personelin hazır bulunduğu denetlemelerde, okul ve kurumların kameralarının denetimleri yapıldı. Denetimde tespit edilen bazı eksikliklerin ivedilikle tamamlanması tüm okul ve kurumlarımızın idarecilerine bildirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Şehit yakınına ziyaret
Şehit yakınına ziyaret
Yolların Kalitesi artıyor
Yolların Kalitesi artıyor
Sarıkaya Belediyesi aşure dağıttı
Sarıkaya Belediyesi aşure dağıttı
Başkan Şahiner, okulları gezdi
Başkan Şahiner, okulları gezdi
Ulaşım hizmetine takviye
Ulaşım hizmetine takviye

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim