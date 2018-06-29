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Kamelyalar yenilendi

SARAYKENT ilçe merkezindeki meydanda toplanan vatandaşların yazın sıcaklardan, kışın yağışlardan korunduğu kamelyalar yenilendi.

Kamelyalar yenilendi

SARAYKENT ilçe merkezindeki meydanda toplanan vatandaşların yazın sıcaklardan, kışın yağışlardan korunduğu kamelyalar yenilendi.

29 Haziran 2018 Cuma 17:08
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Kamelyalar yenilendi

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, kamelyaların zaman içerisinde yıpranıp, bazılarının da zarar gördüğünü söyledi.
Öçal, ‘’İlçemiz meydanındaki parkımızın Kamelyalarını baştan aşağıya yeniledik. İlçemiz halkına hayırlı olsun’’ dedi.

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