Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarında eğitim-öğretim kalitesini artırmak, öğretmen ve öğrencilerin sosyal, akademik, kültürel yönlerini geliştirmek, okulların fiziki imkânlarını öğrenmeyi, öğretimi kolaylaştıracak şekilde iyileştirmek amacıyla Kalite Takip Sistemi uygulamaya kondu. Geçen yıllarda gerçekleştirilen sisteminin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, İlçe Eylem Planının belirlemesi amacına yönelik toplantı yapıldı. Okullardan gelen faaliyet önerileri müzakere edildiği toplantıya Din Öğretimi bölümünden sorumlu Şube Müdürü Nazan Tok başkanlık etti.