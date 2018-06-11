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Kale Grubundan sünnet şöleni

KALE Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik şirketi Yerköy Seramik Fabrikalarının kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İftar programı ile Kale Grubu Kurucusu, Onursal Başkanı Merhum Dr. Hacı İbrahim Bodur anıldı, ilçedeki çocuklar sünnet ettirildi.

Kale Grubundan sünnet şöleni

KALE Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik şirketi Yerköy Seramik Fabrikalarının kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İftar programı ile Kale Grubu Kurucusu, Onursal Başkanı Merhum Dr. Hacı İbrahim Bodur anıldı, ilçedeki çocuklar sünnet ettirildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Kale Grubundan sünnet şöleni

Yerköy’de faaliyetini sürdüren Kale Grubu'na ait Çanakkale Seramik Fabrikası, işçilerinin çocukları ve ilçede maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarına yönelik bu yıl 7’inci kez düzenlenen etkinlikte 41 çocuk sünnet ettirildi. Sünnetin ardından ise yaklaşık 3’bin kişi iftarda bir araya geldi. Kale Grubu Başkanı H. Zeynep Bodur Okyay, ‘’Yozgat ve komşu illerden gelip Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu güzel akşamda, değerli katılımlarınız ve bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Rahmetli babam Hacı İbrahim Bodur’un en sevdiği sofralar, Ramazan sofralarıydı. Birlikte ürettiği, birlikte ter döktüğü dava arkadaşları ile kalabalık sofralarda buluşup sohbet etmek onun için manevi bir ritüeldi. Mübarek Ramazan aylarında dostlarımız, bayilerimiz ve tüm Kale Ailesi ile bir arada olmayı gelenek haline getirmişti. O’nun ilkeleri doğrultusunda mirasına sahip çıkmak, kurduğu dünyayı, değerlerini koruyarak daha da ileri taşımak gayreti onun yokluğunda bizlere teselli oluyor’’ dedi.
Haber : Orhan Ekinci
 

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