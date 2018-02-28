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Kahramanlar unutulmadı

SARIKAYA ilçesinde Şehit yakınları, Gazilerimizle birlikte Jandarma Komutanlığında bir araya geldi.

Kahramanlar unutulmadı

SARIKAYA ilçesinde Şehit yakınları, Gazilerimizle birlikte Jandarma Komutanlığında bir araya geldi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Kahramanlar unutulmadı

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemeğe, şehit yakınları, gaziler ile birlikte Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Ergen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Komiser Kadir Topkaya, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, MHP İlçe Başkanı Abdullah Güngör de katıldı.

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