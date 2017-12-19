-Kafa karıştıran hemzemin geçit

Sisteme rağmen 'Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi' tabelası da sürücülerin kafasını karıştırıyor. Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında bulunan Akçakoyunlu köyü hemzemin geçidinde yaklaşık 4 yıl önce yapılan sinyalizasyon ve bariyer sistemi, arıza nedeniyle sürekli 'Dur' ikazı veriyor. Geçidi kullanmak zorunda kalan köylüler ve sürücüler, bu duruma tepki gösterdi. Geçitteki sisteme rağmen 'Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi' tabelası da sürücülerin kafasını karıştırıyor. Hemzemin geçidi 1 ay içerisinde 4 kez kullandığını belirten sürücü Ziya Özcan, "Bu yolu ilk kez kullandığımda, bariyerlerin kapalı olduğunu gördüm. Yaklaşık yarım saat açılmasını bekledim. Otomobilimden inerek bariyerleri kontrol ettiğimde, arızanın farkına vardım. Bu süre içerisinde de hiç tren geçmedi. Bariyerin boşluğundan karşıya geçtim. Demir yolunun virajlı bölümünde bulunan ve çok dikkatli geçiş yapılması gereken hemzemin geçidinin bariyerlerinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Yetkililere durumu bildirdik" dedi.