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Kadışehri’nin borcu 7 milyon

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, belediyenin sosyal medya hesabından yayınladığı bilgilere göre, belediyenin 7 milyon lira borcunun bulunduğuna dikkat çekti.

Kadışehri’nin borcu 7 milyon

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, belediyenin sosyal medya hesabından yayınladığı bilgilere göre, belediyenin 7 milyon lira borcunun bulunduğuna dikkat çekti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Kadışehri’nin borcu 7 milyon

Başkan Akın, Nisan ayı itibariyle Kadışehri Belediyesinin borç dökümüne de yer verdi. Buna göre, Memur maaşları için 35 bin 445.85 lira, İşçi maaşları için 148 bin 128.77 lira, Kişilere olan borcun ise  2 milyon 454 bin 354.44 lira olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, Elektrik borcunun 25 bin 188.93 lira, İller Bankasına 3 milyon 729 bin 707.84 lira, Bankalara olan borcun da 836 bin 767.89 lira olmak üzere toplam borcun 7 milyon 229 bin 588.72 lira olduğu kaydedildi. Başkan Akın, seçimden önce belediyenin 6 aylık yakıt miktarının 52 bin 120 lira, seçimden sonra belediyenin bir aylık yakıt miktarının ise bin 806 litre olduğuna da dikkat çekti. Başkan Akın, ‘’Bu bilginin kamuoyuna sunulmasında ki maksat, devlete vergi veren ve bu topraklarda yaşayan tüm hemşerilerimizin verdikleri verginin layıkıyla kullanılıp kullanılmadığını bilmeleri içindir. Bu halkın paraları nerelere harcanmış, gelen para ve yapılan borç bir hizmet için mi yapılmış, yoksa başka amaçlar için mi kullanılmış bunun takdirini halk verecektir. Çekerek Belediyesi'nin devraldığı borç 4 milyon lira. Kadışehri Belediyesi olarak bizim devraldığımız borç 7 milyon lira. Bununda kıyaslanmasını halkın takdirine bırakıyorum’’ dedi.

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