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Kadışehri’nde toplu sözleşme

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı Davut Karadavut ile Hizmet İş Sendikası Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız toplu iş sözleşmesine imza attılar.

Kadışehri’nde toplu sözleşme

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı Davut Karadavut ile Hizmet İş Sendikası Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız toplu iş sözleşmesine imza attılar.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Kadışehri’nde toplu sözleşme

Kadışehri Belediyesi’nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesiyle birlikte talep ettikleri hak ve ücreti de almış oldu. Kadışehri Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde, Belediye Başkanı Davut Karadavut, sendikanın taleplerini kabul ederek, belediyede çalışan işçilerin istediği hakları verdiklerini söyledi. Davut Karadavut, belediye hizmetlerinde işçilerin emeğinin inkar edilemez olduğunu dile getirerek, “Sendikamız ile yaptığımız görüşmeler sonucu, taleplerini uygun ve makul bulduğumuz için bugün toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Hep birlikte çalışmaya ve üretmeye ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Başkan Karadavut’a teşekkkür ederek, “Başkanımız her zaman işçilerimizin taleplerini dikkate almış, göz ardı etmemiştir. Bugün de yine böyle oldu. İşçi kardeşlerimize hayırlı osun” diye konuştu.

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