Kadışehri’nde Su uyarısı

Bu da cihazların dozaj ayarlarının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Klor cihazları düşük ayarlara getirilerek halkımıza sağlıklı su temin edilmektedir’’ dedi, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.

Karadavut yaptığı yazılı açıklamasında, son zamanlarda bazı vatandaşların ‘şebeke suyundan çamaşır suyunun aktığını’ iddia ettiğine vurgu yaparak, bazı vatandaşlarında ‘içme suları neden klorlanıyor?, biz klorlu su içmek istemiyoruz’ gibi serzenişlerde bulunduklarını hatırlattı. Karadavut, şebeke suyuna Sağlık Bakanlığı onaylı, sıvı klor verilmekte olduğunun altını çizerek, ‘’Geçmişte temiz ve sağlıklı su kaynakları daha fazlaydı. Günümüzde artan ihtiyaçlar, kaynakların sayısının azlığı nedeni ile içme ve kullanma suları zararlı etkenlere karşı korumasız kaldı. Bu durumu düzeltmek için yapılan yasal düzenlemeler nezdinde sularda klorlama ile yapılan dezenfeksiyon metotlarının uygulamasına geçilmiştir.

Dünya sağlık örgütü ve sağlık bakanlığına göre, içme sularının klorlanması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden biridir’’ diye konuştu.

Başkan Karadavut, içme ve kullanma sularının klorlanmaması halinde, su içinde bulunan hastalık yapıcı mikropların çoğalarak, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Karadavut, ‘’Fakat klorlama sayesinde bu mikroplar ortadan kaldırılmaktadır. Belediye olarak, yönetmelikte belirtilen klorlama ölçümlerinin düzenli ve sağlıklı yapılabilmesi için, su depolarımıza yeni otomatik klor cihazları takılmıştır. Yaşanan kuraklık nedeni ile depolarımızdaki su seviyesinin düşüklüğü Yeni cihazlarımızın dozaj ayarlarının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Klor cihazları düşük ayarlara getirilerek halkımıza sağlıklı su temin edilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

-KAÇAK SU KULLANIMI-

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, yaşanan kuraklık ve bilinçsiz su tüketiminin kaynakları ciddi bir şekilde tehdit ettiğini söyledi. Karadavut, tüm bu unsurların yanı sıra, kaçak su kullanımlarının olmasının da bu tehdidi daha da artırdığının altını çizdi. Karadavut, ‘’İdare olarak kaçak su kullanımlarını önüne geçmek için çalışma yürütülmektedir. Kaçak kullanımların önüne geçebilmek için, duyarlı vatandaşlarımızın bize destek olması büyük bir önem arz etmektedir. Kaçak kullanımlar suyun maliyetini artırmakta ve birçok vatandaşımızın susuz kalmasına neden olmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut, kaçak su kullananların ‘110’ veya ‘0354 375 40 03’ numaralı telefonlara bildirilmesini de istedi. Kaçak su kullananların tespiti halinde, gerekli adli işlemler yapılarak, para cezalarının uygulanacağını bildiren Başkan Karadavut, ‘’Bu bir insanı görevdir. Lütfen kaçak su kullanmayalım, kullandırmayalım, kullananları ihbar edelim. Çünkü su hayattır, su gelecektir, geleceğimizin elinden hep birlikte tutalım’’ uyarısında bulundu.

