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Kadışehri okuyor

Yozgat’ın Kadışehri İlçesi’nde önceki dönem hazırlanıp uygulamaya konulan kitap okuma etkinliği devam ediyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:47
Kadışehri okuyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ‘Kadışehri Okuyor’ projesi kapsamında Kadışehri İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle kitap okudu. Gençlerin okumalarının, okudukları üzerinden beyin fırtınası yapmalarının ve bunların yanı sıra sosyalleşmenin, bir olabilmenin ve birlikte hareket etmenin bilinciyle çalışmalarına devam etmelerini söyledi. Aksoy, ‘’Okumak ve okuduğunu tatbik etmekten daha güzel ne olabilir ki. Yarınlarımız, okuyan ve düşünen; biz duygusuyla hareket edip fikir üretebilen nesillerle daha güzel olacaktır. Bizler de her daim yanınızda olmaya, okumaya ve sosyal aktivitelerde buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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