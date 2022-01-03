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Kadışehri okuduğunu anlatıyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ‘Oku-Yorum Anlatı-Yorum projesi kapsamında öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile kahvaltıda bir araya geldi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:59
Kadışehri okuduğunu anlatıyor

Oku-Yorum Anlatı-Yorum’ projesi kapsamında Üçağaç Şehit Nuri Çelik Ortaokulu okuma grubu öğrencileri Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile birlikte kahvaltıda bir araya gelerek Kahramanım Ertuğtul kitabının değerlendirmesini yaptı.  Akya, ‘’Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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