-Kadışehri masaya yatırıldı

Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon başkanı Mustafa Duran, Kadışehri’nin Yeşilırmak havzası içerisinde bulunduğunu belirterek, tarım arazilerinde, ekonomik anlamda hububat, endüstri bitkisi, sebzecilik, meyvecilik ve yem bitkisi yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Duran, Kadışehri ilçesinin 153 bin 700 hektar tarım alanına sahip olduğunu, İlçede genel olarak Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi, özel orman sahası ve organik arıcılık projelerinin uygulandığını, süt sığırcılığı konusunda toplanan sütlerin verimli bir şekilde nakillerinin yapılarak, firmalara pazarlandığının altını çizdi.