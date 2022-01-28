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Kadışehri bir başka güzel

Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından havaların mevsim normallerine dönmesi ile birlikte şehirlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

28 Ocak 2022 Cuma 00:26
Kadışehri bir başka güzel

 Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde de yağan karın ardından oluşan beyaz manzara görülmeye değer güzellikte. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Yağışıyla yollarımızı kapatan, insanlara sıkıntılı anlar yaşatan kar, aslında cenabı Allah'ın bizlere bahşettiği bir nimettir. Bu yağan kar inşallah toprağa ektiğimiz tohumlarımıza rahmet, su kaynaklarımıza bereket olur. Tüm yurdumuzu etkisi altına alan kar yağışı, ülkemizin genelinde özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkilemiş ve yoğun kar nedeniyle yolların kapanmasına sebep olmuştur.  İlçe merkezimiz ve mahallelerimizde yollarımızın kapanmaması ve halkımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Halkımızın gündelik hayatlarında ve özellikle yola çıkacakları durumlarda dikkatli olmalarını önemle hatırlatmak isterim’’ dedi.

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