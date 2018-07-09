Kadıpınarı’nda düzenleme

Coşkun, ‘’Akdağmadeni’nin en önemli piknik noktalarından birisi olan bölgede başlayan tadilat çalışmaları tamamlandığında Kadıpınarı Mesire alanı bambaşka bir görünüme sahip olacak ve vatandaşların hizmetine sunulacaktır’’ dedi.

Belediye Başkanı İrfan Coşgun, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı. Coşgun, ‘’Bilindiği üzere Kadıpınarı Mesire alanı özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın doğayla iç içe olduğu, aileleriyle birlikte zaman geçirdiği bir alandır. Artık ihtiyaçları karşılamayacak duruma gelen bu bölgeyi tekrar ilçemizin hizmetine sunmak için çalışmalara başladık. Artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda Kadıpınarı Mesire alanında bulunan restoranda tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken piknik alanlarında bulunan kameriyeler ve sosyal alanlar yenilenecektir. Ayrıca aynı bölgede bulunan iki adet bungalov evde de tadilat çalışmaları yapılacaktır. Kadıpınarı Mesire alanı yaptığımız çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak ve ilçemize yakışır bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verecektir. İlçemizde eksikliği hissedilen her alanlarda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir’’ diye konuştu.