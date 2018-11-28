Kadınlara özel merkez

Başkan Ağaoğlu, Merkezin Kaymakamlığın yakınındaki 15 dekar alan üzerinde yapmayı planladıklarını belirterek, tesisin bir yıl içerisinde bitirilerek, hizmete açılmasının planlandığını kaydetti. Ağaoğlu, ‘’Kadınlara yönelik son derece modern bir merkez ilçemize kavuşturulacaktır. Yerköy’de kadınların arkadaşları ile ya da ailesi ile gidip sohbet edecekleri dinlenebilecekleri mekan sayısı çok az. Özellikle kadınlara yönelik olması projenin önemini daha da artıyor. İnanıyorum ki bu projelerin tamamlanması ile Yerköy’ümüz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır’’ dedi.