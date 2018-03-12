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Kadınlara aile içi eğitim

ÇANDIR ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen SODES destekli ‘Bilinçli Aile Güçlü Çandır’ projesi kapsamında, kadınlarına yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu seminer verildi.

Kadınlara aile içi eğitim

ÇANDIR ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen SODES destekli ‘Bilinçli Aile Güçlü Çandır’ projesi kapsamında, kadınlarına yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu seminer verildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Kadınlara aile içi eğitim

Şehit Yıldırım Yılmaz Konferans Salonu’ndaki etkinlikte Psikolog Durna Özer, katılımcılara aile yaşamındaki sıkıntılar, eşlerin birbirlerine karşı davranışları, kadınların aile içindeki yeri, çocuklarla iletişim konularında yaşanan sıkıntıların giderilmesinde yapılması gerekenler konularında bilgiler verdi. Seminer sonrasında Özer, kadınlarla birebir görüşmeler yaparak, sorunları hakkında bilgiler aldı.

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