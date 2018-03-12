Kadınlara aile içi eğitim

Şehit Yıldırım Yılmaz Konferans Salonu’ndaki etkinlikte Psikolog Durna Özer, katılımcılara aile yaşamındaki sıkıntılar, eşlerin birbirlerine karşı davranışları, kadınların aile içindeki yeri, çocuklarla iletişim konularında yaşanan sıkıntıların giderilmesinde yapılması gerekenler konularında bilgiler verdi. Seminer sonrasında Özer, kadınlarla birebir görüşmeler yaparak, sorunları hakkında bilgiler aldı.
12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
1 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol