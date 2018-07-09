Kadınlar Yozgat’ı gezdi

Daha önce Belediye öncülüğünde Kayseri ve Konya illerini gezen Uzunlulu Kadınlar bu kez Yozgat’ı gezerek, tarihi, turistik bölgeler hkkında bilgi sahibi oldu. Bayanlar otobüslerle Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığının doğal güzellikleri arasında gerçekleşen gezintinin ardından Hayri İnal Konağı, Kent Park, Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler Evi’ni de ziyaret etti. Belediye Başkanı Turan Koç, kadınların farklı bölgeleri gezerek, ufuklarını daha da genişlettiklerini, bu yönde de gelen taleplerini belediye olarak karşılamaya çalıştıklarını söyledi.