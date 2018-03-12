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Kadınlar üretiyor

ÇEKEREK ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, el becerilerini geliştirip, sanatsal üretimlere imza atıyor.

Kadınlar üretiyor

ÇEKEREK ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, el becerilerini geliştirip, sanatsal üretimlere imza atıyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Kadınlar üretiyor

Kaymakam Enver Çakır, Halk Eğitim Merkezi tarafından hizmet binasında ev kadınlarına yönelik açılan dikiş-nakış kursunu ziyaret etti. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Kaymakam Çakır, yapılan dikiş-nakış çalışmalarına hayran kaldı. Kaymakam Çakır, yapılan bu çalışmaların pazarlanıp, ev ekonomisine gelir getirici hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

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