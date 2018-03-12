Kadınlar üretiyor

Kaymakam Enver Çakır, Halk Eğitim Merkezi tarafından hizmet binasında ev kadınlarına yönelik açılan dikiş-nakış kursunu ziyaret etti. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Kaymakam Çakır, yapılan dikiş-nakış çalışmalarına hayran kaldı. Kaymakam Çakır, yapılan bu çalışmaların pazarlanıp, ev ekonomisine gelir getirici hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.