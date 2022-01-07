Kadın girişimciden ziyaret

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Sarı, manda sütünün markalaşması üzerine Sorgun Belediyesi tarafından yapılan proje hakkında görüş aldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Kendi imkanları ile işletmesini kuran Merve Sarı’yı belediyemizde misafir ettik. Köylerden topladığı manda sütlerinden yapılan ürünleri, kurduğu işletmede satışını sağlayarak kadınlara iş alanı oluşturan Merve hanımla manda sütünü markalaştırma projemiz üzerine görüştük. Çok önemsediğimiz manda sütünü markalaştırma projemizde Pazar araştırması aşamasındayız. Hem kadınlara iş alanı oluşturacağız hem de Sorgun’umuzun adını gastronomi alanında da bilinir hale getireceğiz’’ dedi.