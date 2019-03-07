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Kadın dayanışması

AYDINCIK ilçesinde bulunan doğal taş işleme atölyesi, diğer bölgelerdeki kadınlara da örnek olmaya devam ediyor.

Kadın dayanışması

AYDINCIK ilçesinde bulunan doğal taş işleme atölyesi, diğer bölgelerdeki kadınlara da örnek olmaya devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Kadın dayanışması

Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından ilçede kurulması düşünülen atölyelerle ilgili olarak bir grup girişimci kadın, Aydıncık ilçesine giderek, ilçedeki atölyeleri gezdi, işlenen taşları inceledi, bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık
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