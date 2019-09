KAÇAKÇILAR TAHRiP EDiYOR

Gazetemiz yazarlarından Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, Çekerek bölgesinde, yeni eseriyle ilgili araştırmalar yaparken karşılaştığı manzara karşısında şoke olduğunu söyledi. Karaca, ‘’Yozgat’ın her karış toprağının altında da büyük servet yatıyor. Topraklarımız bakir. Her türlü tarımsal ürün için elverişli. Yozgat Türkiye’nin organik tarım cenneti yapılabilir ama bunu değerlendiremiyoruz. Bunu yapmadığımız gibi yer altındaki servetimize, tarihimize de yeterince sahip çıkamıyoruz. Çekerek ilçesinde koruma altına alınan ancak herhangi bir koruması bulunmayan alanlar kaçak kazılarla tahrip edilmiş durumda, buna önlem alınması gerekir’’ diye konuştu.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Çekerek bölgesinde gerçekleştirilen bazı yüzey araştırması çalışmalarında, Çekerek ilçesinin, Beyyurdu Köyündeki ‘Eskiköy Nekropolü’nü birinci derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilini yaptı. Çekerek İlçesi, Beyyurdu Köyünün kuş uçumu yaklaşık olarak 1.7 kilometre kuzeydoğusunda, Çekerek- Sorgun Yolunun ise hemen 50 metre kuzeyinde yüksekçe bir tepe üzerinde konumlandığı da kurul tarafından hatırlatıldı. ‘Yüksek tepe üzerinde geçmiş dönem ve yakın dönemde yapılmış kaçak kazı çukurları ile karşılaşılmıştır. İzinsiz kaçak kazıya konu çukurlardan birisinin içerisinde insan iskeletine ait kafatası ve kemik parçalarına tesadüf edilmiştir. Kemiklerin üzeri çukur kapatma ile ilgili resmi prosedür tamamlanana kadar daha fazla dağılmaması için bir miktar toprak ile örtülmüştür. Kaçak kazı çukurları içerisinde taşınır veya taşınmaz kültür varlığı veya parçasına rastlanılmamıştır. Kaçak kazı çukurlarından birinci kaçak kazı çukurunun bir miktar tehlike arz etmesi hasebiyle, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemesi, mevtaya ait kemiklerin ortalığa saçılmaması için kapatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Alan yapılan kaçak kazılar ile tahrip edilmiştir. Çevre de yapılan incelemede eser miktarda amorf nitelikte muhtemelen Ortaçağ Dönemine ait olabilecek seramik parçalarına rastlanılmıştır’ denildi.

Çekerek ilçesinin Gönülyurdu köyünün yaklaşık 2 kilometre mesafede, geniş bir alanı kapsayan yerleşim ve yapı kalıntılarının bulunduğu alanda rastlanan yoğun miktardaki seramik malzeme ile yapı örgü malzemesi olarak kullanılan tuğla, kaba yonu, taş duvar kalıntılarının alana yayılmış olduğuna dikkat çekildi. Kurul hazırladığı raporunda, ‘Yerleşim alanının doğu ucunda yer alan Kaletepede, kaya oyuğu birkaç basamaktan oluşan merdiven kalıntısı ve eteğinde kazılmış alanda, kaba yonu, taş duvar örgülü yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Ancak mevcut kalıntılardan yapının fonksiyon ve işlevi anlaşılamamıştır. Kaletepenin yaklaşık olarak 200 metre batısında tespit edilen kare formlu diğer bir yapı kalıntısının fonksiyon ve işlevi anlaşılamamakla beraber horasan harçlı almaşık duvar örgülü olduğu görülmektedir. Yapı kalıntısının zemininde renkli taş malzeme ile yapılmış geometrik motifli taban mozaiği görülmektedir. Çok az bir bölümü görülebilen mozaikte geometrik motifler dışında başka bir motif ya da tasvir olup olmadığı bilinmemektedir. Bu kalıntının yaklaşık 50 metre batısında ise kilise olduğu tahmin edilen yapı kalıntısı mevcuttur. Vadiye hakim bir noktada yer alan kilise duvarları horasan harcı ile almaşık duvar örgü sisteminde oluşturulmuştur. Mevcut kalıntılardan yoğun bir Roma ve Bizans dönemi iskanı olduğunu düşündüğümüz alanda başka yapı kalıntıları olma ihtimali de vardır’ görüşüne yer verildi.