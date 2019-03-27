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Kaçak balık avına yakın takip

SORGUN ilçesi Mükremin göletinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak balık avına yakın takip

SORGUN ilçesi Mükremin göletinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Kaçak balık avına yakın takip

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mükremin göletinde kaçak balık avlandığı ihbarı aldı. Çalışma başlatan ekipler, gölet etrafında yaptıkları kontrolde H.E. (35) ve R.K'ye (37) ait olduğu öne sürülen yaklaşık 600 metrelik ağ buldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili idari işlem yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer, balık avında kullanılan malzemelere el koydu.

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