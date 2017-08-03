Jeotermalde iddialı ilçe

İlçenin geniş coğrafyasında yer alan birbirinden önemli değerlerin, ileriyi gören projelerle değerlendirilmesi adına bugüne kadar önemli projeleri hayata geçiren ilçenin başarılı belediye başkanı Suphi Daştan, belediye öncülüğünde MTA tarafından Karadikmen köyünde çıkartılan ve işletim hakkı belediye tarafından 360 bin Dolar’a satın alınan sıcak suyun ilçeye getirilmesi için isale hattı yapımı ihalesinin tamamlanarak yüklenici firmayla sözleşme imzalandığını ve 15 gün içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Jeotermal suyun ilçeye getirilerek kurulacak olan tesislerin ilçenin gelişimine değişimine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Daştan, Karadikmen köyünden çıkartılan ve belediye tarafından 360 bin Dolar’a satın alınan 50 derece sıcaklık ve 100 litre/saniye debiye sahip olan sıcak suyu ilçeye getirmek için isale hattı yapım işi ihalesinin parasının ödendiğini söyledi.

27 Temmuzda yüklenici firmayla sözleşme imzalandığını hatırlatan Daştan; “Yaklaşık 7,5 milyon TL’ye ihale edilen çalışmanın ihale tutarı belediyemiz öz kaynaklarından karşılanacak ve ilçemiz gelecek yıl bu zamanlar sıcak suya kavuşmuş olacaktır” dedi.



TEMEL SORUNLAR GİDERİLDİ

14 yıl içerisinde Akdağma-deni’nin temel sorunlarının tamamının giderildiğini söyleyen Daştan; “İlçenin içme suyu olsun alt ve üst yapısı olsun belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa bu süre zarfında durmak bilmeden çalışarak ilçemizi bugünlere getirdik” diye konuştu.

Daştan ‘’ Akdağmadeni tabiat harikası bir ilçe; ormanları, tarihi dokusu, mağara turizmi yapılabilecek potansiyeli bulunan kısacası jeotermal turizm ve alternatif turizm olanaklarının tümünü içinde barından bir bölge olma özelliğini taşıyor. İlçemize getirilecek olan sıcak suyun 4 ve 5 yıldızlı en az10 adet termal otelin (toplamda 8200 yatak kapasiteli) su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olmasından dolayı bu sıcak suyu ilçemizde Termal Oteller yapacak olan yatırımcılara vermeyi düşünüyoruz. Yatırımcılara gerekli tüm desteği ve kolaylığı belediye olarak sunup ilçemizin kısa zaman içerisinde jeotermal turizm alanında büyük bir cazibe merkezi olmasını planlıyoruz.’’ dedi . Akdağmadeni Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde 24 Milyon TL’ lik yatırımı ilçeye kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan 7 Milyon TL’ ye eski terminal alanında yapımı devam eden ‘’Sosyal Yaşam Alanı Projesi ’’ ve 7,5 Milyon TL tutarında olan sıcak suyun ilçemize getirilmesi işini de tamamlayarak hedeflerine yaklaştıklarını belirtti. Ayrıca dere üzerinde bulunan dükkânların istimlak edilme süreciyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Daştan neticelerin zamanı geldiğinde vatandaşlarla paylaşılacağını söyledi.

