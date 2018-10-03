Jeotermal su azaldı

Yozgat’ın önemli jeotermal potansiyele sahip ilçesi Sarıkaya, Roma Hamamı’nın da turizme kazandırılma çalışmalarıyla ön plana çıkan ilçe olmuştu. İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, ilçedeki 6 jeotermal su kuyusundan sadece 1 tanesinin faal olduğu öğrenildi.

Raporda, 6 kuyudan sadece 1 tanesinden su alındığı, diğerlerinde suyun eksildiği ve su verilemediği belirtildi. Mülkiyeti Özel İdare’ye ait olan, ilçedeki tesislere tahsisi yapılan jeotermal suyun eksildiğini vurgu yapılırken, ilçede jeotermal suyun boşa akmaması için depo sistemine geçilmesi, zaman ayarlı pompalar kullanılması gerektiğine de dikkat çekildi.