Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930

-Jandarmadan uygulama

SARAYKENT ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen ‘Önleme uygulama’ çalışmasına Kaymakam Muhammed Sait Baytok da katıldı.

-Jandarmadan uygulama

SARAYKENT ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen ‘Önleme uygulama’ çalışmasına Kaymakam Muhammed Sait Baytok da katıldı.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:02
2 Okunma
-Jandarmadan uygulama

Saraykent İlçesi İzibüyük Köyünden geçen Kadışehri yol ayrımında Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, çeşitli olaylara karşı önleyici tedbir amaçlı uygulama çalışması sürdürülüyor. 
Kaymakam Baytok, uygulama alanına yaptığı ziyarette çalışmalar hakkında Saraykent İlçe Jandarma Komutanı B. Nejat Şekerci’den bilgi aldı. Gerçekleştirilen uygulama çalışmasında, trafik kuralları, asayiş ile ilgili konularda araçlar kontrol edilip, uyarılarda bulunuldu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Kaymakam sorun dinliyor
-Kaymakam sorun dinliyor
-Saraykent'e Anadolu Lisesi
-Saraykent'e Anadolu Lisesi
-Kaldırım çalışmalarına devam!
-Kaldırım çalışmalarına devam!
Kadışehri’nde Su uyarısı
Kadışehri’nde Su uyarısı
Kaymakam sorun dinliyor
Kaymakam sorun dinliyor
Sarıkaya’da temizlik
Sarıkaya’da temizlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim