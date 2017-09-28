-Jandarmadan uygulama

Saraykent İlçesi İzibüyük Köyünden geçen Kadışehri yol ayrımında Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, çeşitli olaylara karşı önleyici tedbir amaçlı uygulama çalışması sürdürülüyor.

Kaymakam Baytok, uygulama alanına yaptığı ziyarette çalışmalar hakkında Saraykent İlçe Jandarma Komutanı B. Nejat Şekerci’den bilgi aldı. Gerçekleştirilen uygulama çalışmasında, trafik kuralları, asayiş ile ilgili konularda araçlar kontrol edilip, uyarılarda bulunuldu.

