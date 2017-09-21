Jandarma yakaladı

Boğazlıyan İlçesi’nin Ovakent Beldesi’nde M.A isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığının bilgisi alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde M.A isimli şahsın ev ve aracında yapılan arama sonucunda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet fişek, 100 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanmak için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

