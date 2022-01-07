İyilikle Dolu Müzik Dinletisi

Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, SMA hastalığı ile mücadele eden Eslem Fatma’ya destek olmak için düzenlenen müzik dinletisinde Yozgatlı Sanatçı Mümin Sarıkaya sahne aldı. Müzik dinletisine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve halk katıldı. Coşar, ‘’SMA hastası Eslem Fatma bebeğimizin bir an evvel sağlığına kavuşması için düzenlediğimiz müzik dinletisi etkinliğine katılım sağlayan, destek veren ve iyiliği çoğaltan güler yüzlü, gönlü güzel hemşehrilerime yürekten sevgilerimi sunuyorum. Bu akşam sahnede yer alan değerli sanatçımız Mümin Sarıkaya’ya ve genç müzisyenlerimize anlamlı etkinlik nedeniyle emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•