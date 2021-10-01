İtfaiyeciler yürüdü!

Akdağmadeni Saat Kulesi meydanında İtfaiye Amirliği personelleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, itfaiye personellerinin İtfaiye haftasını tebrik etti. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi İtfaiye Amirliğini daha donanımlı hale getirmek, acil durumlara müdahale etme noktasında daha yetkin bir ekip oluşturmak için eğitim seminerleri ve ekipman geliştirme noktasında büyük gayret sarf ediyoruz’’ dedi. İtfaiyecilerin donanımlı halde olmaları gerektiğine işaret eden Yalçın, sıkıntılara acil müdahale etme noktasında daha yetkin bir halde olunmasının önemine vurgu yaptı. Yalçın, ‘’İnsan hayatını en hızlı müdahaleyle nasıl kurtarabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız’’ diye konuştu.