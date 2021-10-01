Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1406.39
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İtfaiyeciler yürüdü!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, itfaiye haftası kapsamında İtfaiye Amirliği tarafından kortej geçişi düzenlendi.

01 Ekim 2021 Cuma 00:08
İtfaiyeciler yürüdü!

Akdağmadeni Saat Kulesi meydanında İtfaiye Amirliği personelleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, itfaiye personellerinin İtfaiye haftasını tebrik etti. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi İtfaiye Amirliğini daha donanımlı hale getirmek, acil durumlara müdahale etme noktasında daha yetkin bir ekip oluşturmak için eğitim seminerleri ve ekipman geliştirme noktasında büyük gayret sarf ediyoruz’’ dedi. İtfaiyecilerin donanımlı halde olmaları gerektiğine işaret eden Yalçın, sıkıntılara acil müdahale etme noktasında daha yetkin bir halde olunmasının önemine vurgu yaptı. Yalçın, ‘’İnsan hayatını en hızlı müdahaleyle nasıl kurtarabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeciler Yürüdü!YozgatIlerigazetesiCumaHaberAkdağmadeniİtfaiyeHaftasıNezihYalçınİtfaiyeAmirliğiKortejgeçişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan teşekkür
Kızılay’dan teşekkür
Kursiyerlerden ziyaret
Kursiyerlerden ziyaret
Miniklere trafik eğitimi
Miniklere trafik eğitimi
İtfaiye Haftası'nı kutladı
İtfaiye Haftası'nı kutladı
Kanyonda düzenleme
Kanyonda düzenleme
GECE LAMBASI AYDINLATIYOR
GECE LAMBASI AYDINLATIYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim