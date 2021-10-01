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İtfaiye Haftası'nı kutladı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘İtfaiye Haftası’ nedeniyle, Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

01 Ekim 2021 Cuma 00:59
İtfaiye Haftası'nı kutladı

Başkan Ferhat Yılmaz, ilçe İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi, Türk İtfaiye Teşkilatının 307. Kuruluş Yıl Dönümü ve İtfaiye Haftası olduğunu hatırlattı. Yılmaz, ‘’İlçe halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutlamak için itfaiye müdürlüğü ekiplerimizi ziyaret etmiş bulunmaktayız. İtfaiyecilerimiz zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Ülkemizde, geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarında da itfaiyeciliğin önemini bir kez daha anladık.  Bu duygu ve düşünce ile zaman zaman bir canı kurtarmak pahasına ölümü göze alarak büyük fedakarlık gösteren itfaiyecilerimiz, itfaiye Teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum” dedi. Ziyarette günün anlam ve önemine binayen, İtfaiye Müdürü Mehmet Nazlı'ya ve itfaiye personeline çeşitli hediyeler takdim edildi. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

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