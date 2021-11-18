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iSTiŞARE YAPTILAR

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve beraberindekiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:51
iSTiŞARE YAPTILAR

 Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’İstihdamın yanı sıra bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile ilçemizdeki faaliyet, plan ve projelerimizi konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Yapmış olduğu güzel değerlendirmeleri ve nazik misafirperverliği için kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, başta yerli otomobil olmak üzere üretime yönelik yapmış olduğu çalışmalarda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum’’ yorumunu yaptı. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Genel Sekreter Mustafa Çağrı Kılıç da heyette yer aldı. Oda Başkanı Öcalan, yapılan görüşmede İlçede kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdiklerini aktardı. Öcalan, ‘’Birliğimizden talep edilen bölgemizde nakliye sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin Sayısal Takograf-Dijital Ehliyet hizmeti TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun talimatlarıyla Odamız tarafından verilmeye başlanmıştır. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerimize hayırlı olması dileğiyle, Başkanımız Sn. Hisarcıklıoğlu’na gösterdiği yakın ilgiden dolayı müteşekkiriz’’ ifadelerini kullandı. 

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