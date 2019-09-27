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İstişare Kurulu toplandı

Sorgun ilçesinde Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

İstişare Kurulu toplandı

Sorgun ilçesinde Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
İstişare Kurulu toplandı

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıya STK başkanları, kurum ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, komisyonun görevleri ile hayat boyu öğrenmede temel amaç ve görevlerin neler olduğu üzerinde duruldu.
Toplantı sonrası HEM bünyesinde açılan kursları da ziyaret eden Kaymakam Güneş, Sorgun HEM Müdürü Musa Öcal ve yetkililerden bilgi aldı.
Güneş, açılan kursların yöre insanının hem meslek sahibi olması hem de aile ve yöre ekonomisine katkı sağlaması bakımından önem taşıdığını söyledi. 
Vatandaşların talebi doğrultusunda açılan kurslara her zaman destek vereceklerini aktaran Güneş, "Kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri değerlendirerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları da ayrıca mutluluk verici." dedi.

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