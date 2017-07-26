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İşte Aydıncık, işte kanyon!

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde bulunan doğal ve tarihi servetimiz Kazankaya Kanyonu’nu ziyaret eden yerli turistler ırmakta yüzerek serinledi ve kanyonu gezdi.

İşte Aydıncık, işte kanyon!

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde bulunan doğal ve tarihi servetimiz Kazankaya Kanyonu’nu ziyaret eden yerli turistler ırmakta yüzerek serinledi ve kanyonu gezdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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İşte Aydıncık, işte kanyon!

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler akıllara Eskişehir’in Porsuk Çayı, Tunceli’nin Munzur’u ve Van Gölü’nü hatırlatsa da bu kez adres Aydıncık İlçesi’nin Kazankaya Köyü’nde bulunan Kazankaya Kanyonu oldu.
Eşsiz doğal ortamıyla Türkiye’de ayrı bir yeri bulunan Kazankaya Kanyonu ciddi bir planlama ve tanıtımın ardından nasıl bir turizm cenneti olacağını göstermiş oldu.
Kanyonu ziyaret eden yerli turistler, sıcak havayı da fırsat bilerek mayolarıyla kanyonda yüzerek serinledi.
Kanyon içerisinde bulunan tarihi dokuları da inceleyen kafile, bölgenin dağcılar, yürüyüş sporu meraklıları ve kampçılar ve doğa severler için bulunmaz bir mekan olduğuna vurgu yaptı.
Sadece kanyonuyla sınırlı kalmayan Aydıncık İlçesi yöresel lezzetleriyle, soğanı ve kavunuyla ve bunun yanı sıra doğal mucize ametist taşıyla da farkını ortaya koyan bir ilçe olma özelliğini taşıyor.
Haber:Mustafa TEKER

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