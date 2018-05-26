İsmini yaşatıyorlar

Sarıkaya Yıldırım Beyazı Mahallesine inşa edilen Engelsiz Sosyal Yaşam Parkına, Belediye tarafından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum Belediye Meclis Üyesi Bekir Erbek’in ismi verildi. Sarıkaya’da öğretmenlik görevinin ardından emekli olan Bekir Erbek, yapılan yerel seçimlerde MHP’den Sarıkaya Belediye Meclisi Üyesi seçilmişti. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve açılışı yapılacak olan parka merhum Erbek’in adı verildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye olarak bir vefayı yerine getirdiklerini ve merhum Erbek’in adının parkta yaşatılacağını belirtti.

•Haber: Mustafa TEKER•

