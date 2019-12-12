Islah çalışması tamam

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını, kalıcı yatırımın yapılmasında kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Başkan Akın, ‘’Biz bu yola çıkarken, Devletin her kuruşunun millete hizmet olarak dönmesini sağlayacağımıza yemin ettik. Bize inanıp itimat ederek helal oylarıyla bizi bu göreve getiren halkımız şundan emin olsun ki, bizi bu yeminimizden döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir’’ dedi. Kadışehri Belediye Başkanı Akın, ilçe merkezinden geçen derenin bahar mevsiminde taşıp, ekili alanlar ile yerleşim yerlerine zarar vermesinin yapılan çalışma ile önlenmiş olduğunu söyledi. Başkan Akın, ‘’Kuzeyden Çekerek girişi istikametindeki 400 metrelik kanal yapımına ek olarak köprüden Güney istikametine doğru 400 metre daha kanal yapıldı. Köprüden güney istikametine doğru 450 metrelik kanal ıslahıyla birlikte üzerine 3 köprü yapıldı’’ diye konuştu.