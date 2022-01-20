İşçilere rekor zam

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat merkez olmak üzere diğer il, ilçe ve belde belediyeleri arasında en yüksek maaş zammını yaparak Yerköy Belediyesin rekor kırdığını belirtti. Belediye konferans salonunda gerçekleşen imza töreninde, Yerköy Belediye Başkanı olarak hiçbir siyasi fikir ayrımı yapmaksızın her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini rekor bir zam yaparak düzenlemiş bulunmaktayız. Yapılan zamlarla birlikte 2022 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde çalışmakta olan bekar personel maaşı 5.890 TL, Evli Personel 5.975 TL, Evli ve 1 çocuklu personel 6.015 TL, Evli ve 2 çocuklu personel 6.055 TL, Evli ve 3 çocuklu personel ise 6.105 TL maaş ve sosyal hakkaları verilmiştir.” dedi. Yılmaz, belediye işçilerinin 2022 yılının ilk altı ayında alacakları bu ücretleri hayırlı ve bereketli olması temennilerinde bulundu. İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise;” Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz, göreve geldiği gün, ben alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen, işçisini emekçisini hiçbir zaman ezdirmeyen, çalışanın ve garibanın belediye başkanı olacağım demişti. Bu gün sayın belediye başkanımız sözünde durmuş, emekçi kardeşlerimiz enflasyona ezdirmemiştir. İmzaladığımız toplu- iş sözleşmesi ve daha önce imzalanan toplu iş sözleşmeler ile birlikte Yerköy belediyesi bünyesinde şirketlerde çalışan 200 emekçi kardeşimizin aylık ücreti 6.100,00 TL ‘sı olmuştur. Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcımız Oktay Yılmaz ve Cemil Kablan’a, şirket müdürlerine, işyeri sendika temsilcilerimize, toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi, sendikamıza, Yerköy belediyesine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.