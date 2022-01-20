Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İşçilere rekor zam

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Yerköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 201 belediye şirketi işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:06
İşçilere rekor zam

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat merkez olmak üzere diğer il, ilçe ve belde belediyeleri arasında en yüksek maaş zammını yaparak Yerköy Belediyesin rekor kırdığını belirtti. Belediye konferans salonunda gerçekleşen imza töreninde, Yerköy Belediye Başkanı olarak hiçbir siyasi fikir ayrımı yapmaksızın her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Hizmet yolculuğumuzun ilk gününden itibaren, İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın anlayışımız gereği, emeğin ve alın terinin büyük bir saygıyı hak ettiğini ve insanlık onurunun ehemmiyet gösterilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için, imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini rekor bir zam yaparak düzenlemiş bulunmaktayız. Yapılan zamlarla birlikte 2022 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde çalışmakta olan bekar personel maaşı 5.890 TL, Evli Personel 5.975 TL, Evli ve 1 çocuklu personel 6.015 TL, Evli ve 2 çocuklu personel 6.055 TL, Evli ve 3 çocuklu personel ise 6.105 TL maaş ve sosyal hakkaları verilmiştir.” dedi. Yılmaz, belediye işçilerinin 2022 yılının ilk altı ayında alacakları bu ücretleri hayırlı ve bereketli olması temennilerinde bulundu.  İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise;” Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz, göreve geldiği gün, ben alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen, işçisini emekçisini hiçbir zaman ezdirmeyen, çalışanın ve garibanın belediye başkanı olacağım demişti. Bu gün sayın belediye başkanımız sözünde durmuş, emekçi kardeşlerimiz enflasyona ezdirmemiştir. İmzaladığımız toplu- iş sözleşmesi ve daha önce imzalanan toplu iş sözleşmeler ile birlikte Yerköy belediyesi bünyesinde şirketlerde çalışan 200 emekçi kardeşimizin aylık ücreti 6.100,00 TL ‘sı olmuştur. Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcımız Oktay Yılmaz ve Cemil Kablan’a, şirket müdürlerine, işyeri sendika temsilcilerimize, toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi, sendikamıza, Yerköy belediyesine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
İşçilere Rekor ZamYozgatIlerigazetesiOcakPerşembeHaberYerköyBelediyebaşkanıFerhatYılmazHizmet-işSendikasıBelediyeşirketiIşçiTopluSözleşmeİmzalandıRekorZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÖGEP toplantısı yapıldı
DÖGEP toplantısı yapıldı
5 kişi yaralı
5 kişi yaralı
İlçelerde çalışma
İlçelerde çalışma
Banka müdürleriyle toplantı
Banka müdürleriyle toplantı
Codar, pazarcı esnafı ile buluştu
Codar, pazarcı esnafı ile buluştu
KÖYDE OKUMA
KÖYDE OKUMA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim