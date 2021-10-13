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İşadamına teşekkür

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde Kaymakam Fatih Topuz ziyaretlerini sürdürüyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:51
İşadamına teşekkür

Topuz, Akdağmadeni’nde üretim ve istihdam konusunda yaptığı önemli katkılarla tanınan Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan’ı ziyaret etti. Fabrikanın çalışması hakkında bilgiler alan Kaymakam Fatih Topuz, Akdağmadeni’nde böyle bir tesisin olması ve Türkiye’nin her bir noktasına sevkiyat yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek iş adamı Ferudun Daştan’a sağlamış olduğu istihdam ve yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. •Yasin N. Kayhan•

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