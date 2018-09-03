Irmak özgür kalsın istediler

Çekerek Irmağı kenarında düzenlenen etkinlikte, ‘Çekerek Irmağı Vatandır, Çekerek Irmağı namustur, Çekerek Irmağı sevdadır, bizi bu sevdadan vazgeçiremeyeceksiniz. Reis Grup defol, Çekerek ırmağı bizimdir. Çekerek- Aydıncık – Zile vadisi bizimdir. Suyumuzu geleceğin petrolü yapamayacaksınız, buna izin vermeyeceğiz’ denildi. Doğaya ve topluma ait olan Çekerek Irmağı ile tüm yaşam alanlarının özgür kılıncaya dek mücadeleye devam edileceğine dikkat çekildi. Bu toprakları vahşi doğa katliamcı sermayedarlara peşkeş çektirtmeyeceklerinin altını çizdiler.