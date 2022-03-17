Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

inşaat başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatına başlandı.

17 Mart 2022 Perşembe 00:41
inşaat başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, eski hastane yerine yapılacak merkezin önemli bir eksiği gidereceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp, İl Özel İdaresince Karşıyaka Mahallesi'ne yapılacak merkezin inşaatına başlandığını belirten Öcal, "Merkezimiz şu an başka bir binada hizmet veriyor, inşaatın tamamlanmasıyla kendi binasına taşınacak. 3 bin 400 metrekarelik bir alanda, 12 derslik olarak yapılacak merkez, 7 milyon 608 bin 640 liraya mal olacak ve 7 ay sonra teslim edilecek. Bu güzide kurumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. •aa•

Anahtar Kelimeler:
Inşaat BaşladıYozgatIlerigazetesiMartPerşembeHaberSorgunİlçeMilliEğitimMüdürüMusaÖcalBilimSanatMerkeziInşaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Önceliğimiz vatandaşlarımız’
‘Önceliğimiz vatandaşlarımız’
Yöneticiler toplandı
Yöneticiler toplandı
‘Gönüllere dokundular’
‘Gönüllere dokundular’
İdareciler ile buluştu
İdareciler ile buluştu
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Sabah namazı buluşmaları
Sabah namazı buluşmaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim