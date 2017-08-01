İmzalar atıldı

Yerköy’ün yıllardır hasretle beklediği İnandık Barajı için Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nde sözleşme imzalandı.

DSİ Namık Kiper Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene DSİ Genel Müdürü Murat Acu, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanı Kemal Karakuş ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, İnandık Barajı’nın Yerköy ilçe sınırları içerisinde, Belkavak Köyü’ne 3 kilometre mesafede, Yerköy’ün 20 kilometre kuzey batısında İnandıközü Deresi üzerine yapılacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, proje ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili köylerinin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu brüt 28.750 dekar zirai arazinin sulanacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Yerköy ilçesinin verimli topraklarının sulanarak, üründe çeşitliliğin artırılarak daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasının sağlanacağını ifade ederek:

“Bu nedenle de projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gayretindeyiz. Bu projelerden bir tanesi de yıllardır bölge insanı tarafından hasretle beklenen İnandık Barajıdır. “dedi.

1962’de PLANLANDI

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Yerköy’de yapılacak olan İnandık Barajı’nın 1962 yılında planlandığını ancak bir türlü hayata geçirilemediğini söyleyerek, “İnandık Barajı’nın bugün sözleşmesini imzaladık. Barajın tamamlanması ile bölgede sulu tarımla birlikte yetiştirilen üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınabilecektir. ’dedi.

DSİ Genel Müdür Acu;’’Son olarak, ‘Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.

