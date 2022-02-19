İlk müdürler toplantısı

Toplantı, resmi programda yer alan ve uygulanacak olan eğitim ve öğretim çalışmaları, bilimsel ve sosyal proje çalışmaları, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, yaygın ve mesleki eğitim çalışmaları, LGS ve YKS sınavına yönelik çalışmalar ve yönetim faaliyetlerine yönelik yapılacak çalışmalar başlıklarında değerlerlendirmelerde bulunup karara bağlandı.Toplantıya katılan müdürlere teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, alınan kararların öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.